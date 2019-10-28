«Валенсия» в меньшинстве уступила «Осасуне» в матче Примеры

01:16

«Валенсия» потерпела поражение от «Осасуны» в матче десятого тура испанской Примеры.

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Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Валенсия» забила первой. На 14-й минуте отличился Родриго, который уже на 29-й получил прямую красную карточку, тем самым оставив свою команду в меньшинстве. Российский хавбек Денис Черышев провёл на поле 65 минут, но результативными действиями не отличился.

Победу «Осасуне» принесли голы Ойера Санхурхо, Рубена Гарсии и Парвиса Эступинана, забивших на 34-й, 48-й, и 80-й минутах.

Ранее сообщалось, что «Севилья» победила «Хетафе» в матче Примеры.

Источник: Россия Сегодня