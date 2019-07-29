«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Ранее сообщалось , что «Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов.

Российский хавбек испанского клуба Денис Черышев вышел на поле на 77-й минуте, но не отличился результативными действиями.

«Спортинг» забил первым — на 5-й минуте отличился Бас Дост. «Валенсия» ответила голами Джеффри Кондогбии и Кевина Гамейро.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.

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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче 00:58 Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче. Twitter © valenciacf_en Встреча завершилась со счётом …



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