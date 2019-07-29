«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.Twitter © valenciacf_en
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
«Спортинг» забил первым — на 5-й минуте отличился Бас Дост. «Валенсия» ответила голами Джеффри Кондогбии и Кевина Гамейро.
Российский хавбек испанского клуба Денис Черышев вышел на поле на 77-й минуте, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов.
Источник: Россия Сегодня