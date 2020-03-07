«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

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В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».globallookpress.com
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Валенсии» забил Даниэль Парехо. У хозяев отличился Эдгар Мендес.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 82 минуты, уступив место Родриго Морено.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем.
Источник: Россия Сегодня