«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

Ранее сообщалось, что «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 82 минуты, уступив место Родриго Морено.

В составе «Валенсии» забил Даниэль Парехо. У хозяев отличился Эдгар Мендес.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась со счётом 1:1.

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».

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