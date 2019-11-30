Валуев заявил, что был уверен в быстрой победе Емельяненко над Кокляевым

15:39

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в боксёрском поединке над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

РИА Новости

«Я с самого начала считал Емельяненко фаворитом. Был уверен, что бой закончится очень быстро. Я не был среди тех, кто ожидал длительной схватки. Всё закончилось так, как я и предполагал», — цитирует Валуева Sport24.

Бой прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде.

До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Кокляев зря предложил Емельяненко реванш по правилам MMA.

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