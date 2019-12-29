Валуев поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джексоном на Bellator 237

16:28

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев оценил результат боя на турнире по смешанным единоборствам Bellator 237, в котором россиянин Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона.

РИА Новости

«Мои искренние поздравления Фёдору. Несмотря на полярные мнения до поединка, он одержал яркую победу. Отлично», — гласит пост Валуева в Instagram.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде боя.

Ранее сообщалось, что президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко.

Источник: Россия Сегодня