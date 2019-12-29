Валуев поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джексоном на Bellator 237

16:28
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев оценил результат боя на турнире по смешанным единоборствам Bellator 237, в котором россиянин Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона.РИА Новости
«Мои искренние поздравления Фёдору. Несмотря на полярные мнения до поединка, он одержал яркую победу. Отлично», — гласит пост Валуева в Instagram.
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде боя.
Ранее сообщалось, что президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко.
Источник: Россия Сегодня