Валуев сомневается, что Нурмагомедов тренировался с медведем

23:34

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что история про тренировки российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с медведем являются придуманной историей для привлечения внимания.

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«И этому верят? Я не по наслышке знаю о повадках медведей, в том числе и маленьких. Скорее всего, это лишь красивая история. Сейчас очень много историй, которые так или иначе призваны кого-то раскрутить. Иногда это называют хайпом, и за этим хайпом гоняются», — заявил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Также бывший боксёр добавил, что прыжок Нурмагомедова из клетки после победы над Макгрегором добавил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе больше известности, чем результат поединка.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как планирует воспитывать сына.

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Источник: Россия Сегодня