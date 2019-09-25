Вальверде заявил, что Месси имеет проблемы с бедром

09:46

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о самочувствии капитана команды Лионеля Месси, который не доиграл до конца матч шестого тура Примера с «Вильярреалом» (2:1).

«Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы решили заменить его, надо подождать до завтра. Победа — всегда движение вперёд. Было врем, когда у нас были не лучшие результаты без Месси», — цитирует Вальверде El Chiringuito TV.

Из-за травмы аргентинский форвард «Барселоны» пропустил старт чемпионата. Месси принял участие лишь в двух матчах чемпионата Испании, отметившись одной результативной передачей. В матче с «Вильярреалом» футболист был заменён в перерыве игры.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Вильярреал» в шестом туре Примеры

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Источник: Россия Сегодня