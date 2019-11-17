Васильев удивлён составом сборной России на первые этапы КМ и Кубка IBU

04:04

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU сезона-2019/20.

@russianbiathlon Twitter

«Некоторые моменты удивляют. В контрольных стартах должны были дать право участвовать членам сборной команды расширенного списка, но почему-то игнорировали это решение и не позволили участвовать. И, само собой, если спортсмены выполнили критерии отбора, почему же их не придерживаются? Это второй важный момент. В общем, здесь были проигнорированы два решения. И это очень странно», — приводит слова Василеьва «Матч ТВ».

Он отметил, что тренерам виднее кого заявлять. Поскольку именно они отвечают за результаты, но при этом нужно и соблюдать заранее оговорённые условия.

«Ведь если человек не держит слово, возникает вопрос: стоит ли ему доверять в следующий раз? На мой взгляд, это ошибка со стороны СБР. Потому что я не думаю, что тренеры единолично приняли такое решение. Посмотрим, что из этого получится», — добавил эксперт.

Первый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде с 28 ноября по 8 декабря, а Кубок IBU — в норвежском Шушене с 25 ноября по 1 декабря.

Ранее Алексей Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону.

Источник: Россия Сегодня