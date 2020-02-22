Вахаев победил Гончарова и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе

22 февраля 2020     14
Вахаев победил Гончарова и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе

01:44

Россиянин Мухумат Вахаев одержал победу над соотечественником Евгением Гончаровым в поединке за титул чемпиона ACA в тяжёлом весе на турнире ACA 104 в Краснодаре.

© aca-mma.com

Поединок завершился в третьем раунде. Вахаев провел удушающий прием и стал новым чемпионом ACA.

В общей сложности в активе Вахаева теперь девять побед и четыре поражения. Для Гончарова это поражение стало третьим, при 15 победах.

Ранее сообщалось, что Керефов стал чемпионом ACA в наилегчайшем весе, победив Хатуева.

Источник: Россия Сегодня

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