Вахаев рассказал, почему толкнул Гончарова после первого раунда

08:30

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев ответил, почему толкнул Евгения Гончарова в лицо по окончании первого раунда боя в рамках турнира ACA 104.

«Вместо того, чтобы уйти в свой угол, он стал провоцировать меня. При этом я не оправдываю своё поведение в этом эпизоде. Поступил неправильно, ведь молодёжь берёт с нас пример. Это был не лучший поступок. Просто эмоции взяли верх», — заявил Вахаев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Вахаев победил Гончарова и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе.

Источник: Россия Сегодня