«Ведутся расшифровка и анализ»: в МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков севшего в Подмосковье A321

Чёрные ящики самолёта Airbus A321, аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, находятся в исправном состоянии. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете. Отмечается, что на данный момент специалисты расшифровывают и анализируют записи с самописцев. Лайнер, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в поле 15 августа из-за отказа двигателей, пилотам были присвоены звания Героев России, а членам экипажа — ордена Мужества.

Бортовые самописцы самолёта Airbus A-321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, исправны. Об этом говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который занимается их расшифровкой и анализом записей.

«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей», — сообщили в ведомстве.

В расследовании происшествия также принимают участие представители Росавиации и французского бюро расследования (BEA). Присутствие последних обуславливается Чикагской конвенцией Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — BEA представляет страну, в которой был разработан двигатель и самолёт.

«К работе комиссии также привлечены специалисты компаний производителей самолёта и двигателей, авиакомпании «Уральские авиалинии», а также другие необходимые специалисты. Назначен уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации воздушного судна (Бермуды)», — подчеркнули в МАК.

«Начались работы по демонтажу»

Тем временем сам самолёт начали готовить к вывозу с кукурузного поля, на котором тот совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

«Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС подчеркнул, что разрешение от Следственного комитета было получено в связи с тем, что сотрудники ведомства практически завершили все работы на месте происшествия. Помимо кресел и салона, необходимо также демонтировать двигатели и крылья, добавил собеседник.

«Под самолёт заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья и затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова», —цитирует его ТАСС.

«Времени было мало»

Напомним, в четверг 15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» взлетел с аэропорта Жуковский по направлению в Симферополь. На его борту находились 233 человека, включая экипаж. Практически сразу после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, попавших в двигатели и нарушивших их работу.

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Дамир Юсупов, командир авиалайнера A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, рассказал, как принимал решение после отказа…

Самолётом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. По словам Юсупова, изначально они хотели развернуться и сесть в Жуковском, однако у них не было времени на это, а потому пришлось садиться в поле.

«Решение менялось несколько раз… Я планировал набрать определённую высоту, на ней задержаться, отработать отказ (двигателя. — RT), принять решение, рассчитать всё. Но, как оказалось потом, времени было вообще мало», — сказал он после инцидента.

Посадка была совершена на «брюхо» самолёта — пилоты приняли решение не выдвигать шасси из соображений безопасности, подчеркнул Юсупов. Он рассказал, что команда рассматривала различные варианты, однако именно посадка на поле была наиболее предпочтительна.

«Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, смягчили. Если бы были предприняты другие попытки — возврата… я не знаю, чем это могло бы закончиться», — добавил командир A321.

Отметим, что второй пилот, Георгий Мурзин, был госпитализирован с ушибами груди, однако позже его отправили домой, на амбулаторное лечение. Об этом сообщил агентству ТАСС гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Я себя героем не считаю»

В результате аварии помощь врачей потребовалась 76 пассажирам, включая 19 детей, а госпитализация понадобилась одной женщине — её состояние оценили как средней тяжести, но с положительной динамикой. В основном они получили ушибы. Также они получат выплаты, так как все были застрахованы.

Сами пассажиры, представители общественности и официальные лица отмечали героизм и высокое мастерство экипажа. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушное судно, которое, как известно, произвело внештатную посадку жёсткую в аэропорту Жуковского, — сказал Путин. — Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества».

При этом сам Юсупов заявил, что выполнял свою работу и не считает себя героем.

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолёт, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: Россия Сегодня