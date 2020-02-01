Великобритания официально вышла из состава ЕС

1 февраля 2020     15
Великобритания официально вышла из состава ЕС

02:08

Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Теперь предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

© Alex Lentati/Keystone Press Agency globallookpress.com

30 января Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС.

Соглашение о брексите вступает в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.

С этого момента Соединённое Королевство больше не является членом ЕС. 

Источник: Россия Сегодня

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