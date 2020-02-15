01:41
В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник: Россия Сегодня
01:41
В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник: Россия Сегодня
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В Белоруссии исключили влияние США на страну
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей исключил влияние США на страну. Его слова приводят «Известия». Макей отметил, что Белоруссию невозможно втянуть …
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Венесуэла готовит масштабные военные учения
01:41 В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости. Источник: …
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Экс-главу департамента «Нафтогаза» заподозрили в нанесении ущерба Украине
Бывшего директора одного из департаментов «Нафтогаза Украины» заподозрили в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству на $11,5 млн. Об этом …
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15 февраля в центре Севастополя ограничат движение
Временное ограничение движения транспорта связано с мероприятиями, посвящёнными 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. С 11:00 до 11:30 15 …