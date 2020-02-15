Венесуэла готовит масштабные военные учения

В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии исключили влияние США на страну Глава МИД Белоруссии Владимир Макей исключил влияние США на страну. Его слова приводят «Известия». Макей отметил, что Белоруссию невозможно втянуть …



Венесуэла готовит масштабные военные учения 01:41 В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости. Источник: …



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