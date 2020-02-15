Венесуэла готовит масштабные военные учения

15 февраля 2020     14
Венесуэла готовит масштабные военные учения

01:41

В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Белоруссии исключили влияние США на страну
В Белоруссии исключили влияние США на страну

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей исключил влияние США на страну. Его слова приводят «Известия». Макей отметил, что Белоруссию невозможно втянуть …


Венесуэла готовит масштабные военные учения
Венесуэла готовит масштабные военные учения

01:41 В Венесуэле 15 — 16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения. Об этом сообщает РИА Новости. Источник: …


Экс-главу департамента «Нафтогаза» заподозрили в нанесении ущерба Украине
Экс-главу департамента «Нафтогаза» заподозрили в нанесении ущерба Украине

Бывшего директора одного из департаментов «Нафтогаза Украины» заподозрили в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству на $11,5 млн. Об этом …


Акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в Севастополе
Акция «Дарите книги с любовью» пройдёт в Севастополе

В Севастополе 14 февраля выступит «MoscowBoys» — классический струнный квартет, ставящий устойчивые представления о классике под большой вопрос. Почему обязательно …


15 февраля в центре Севастополя ограничат движение
15 февраля в центре Севастополя ограничат движение

Временное ограничение движения транспорта связано с мероприятиями, посвящёнными 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. С 11:00 до 11:30 15 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты