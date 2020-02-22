Венесуэльская легкоатлетка побила мировой рекорд Лебедевой в тройном прыжке в помещении

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Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

На турнире в Мадриде 24-летняя спортсменка показала результат 15,43 м.

Таким образом, она превзошла мировой рекорд, принадлежавший россиянке Татьяне Лебедевой и установленный на чемпионате мира 2004 года в Будапеште, — 15,36 м.

Мировой рекорд в тройном прыжке на открытом воздухе — 15,50 м — принадлежит украинке Инессе Кравец, он был установлен на мировом первенстве 1995 года.

Ранее сообщалось, что Арман Дюплантис обновил свой мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

Источник: Россия Сегодня