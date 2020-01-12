Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»

10:30

Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого.

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Об этом сообщает официальный сайт клуба. 50-летний специалист в качестве футболиста удерживает рекорд по количеству забитых голов в истории высшего дивизиона чемпионата России (143).

Последнее место работы Веретенникова — «Ротор-2», там он был главным тренером с января по декабрь 2019 года.

Ранее экс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в Европе.

Источник: Россия Сегодня