Веретенников вошёл в тренерский штаб «Рубина»

10:30
Олег Веретенников станет помощником нового главного тренера казанского «Рубина» — Леонида Слуцкого.@fcrk Twitter
Об этом сообщает официальный сайт клуба. 50-летний специалист в качестве футболиста удерживает рекорд по количеству забитых голов в истории высшего дивизиона чемпионата России (143).
Последнее место работы Веретенникова — «Ротор-2», там он был главным тренером с января по декабрь 2019 года.
Ранее экс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в Европе.
Источник: Россия Сегодня