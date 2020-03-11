Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выплатить по 75 тысяч рублей российским ветеранам в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее его распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе сказано, что единовременная выплата полагается «некоторым категориям» российских граждан, которые постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Выплата в 75 тысяч рублей полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной (в случае их смерти — вдовам и вдовцам); бывшим несовершеннолетним узникам созданных нацистами концлагерей и гетто; вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной. 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацизма.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате, которая полагается инвалидам, ветеранам и узникам концлагерей в связи с 75-летием Победы.

Источник: Лента.Ру