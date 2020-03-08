Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

8 марта 2020     15
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

«Бандитам ликвидация Масхадова дала окончательно понять, что с силой наших спецслужб им не совладать», — сказал Гончаров.

По его словам, ликвидация Масхадова оказалась одной из ярчайших страниц в истории вновь созданного подразделения – Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Масхадов был убит благодаря утечке информации, которую намеренно допустил главарь бандформирований Шамиль Басаев. По его словам, лидеры Ичкерии и главари вооруженных группировок никогда не ставили цель создать государство. Они находились под влиянием разных зарубежных сил, поэтому любыми способами стремились устранить друг друга и разрушить Чечню, заявил Кадыров.

В 1997 году Аслан Масхадов был избран президентом самопровозглашенной чеченской республики Ичкерия. Два года спустя он выступил за создание в Чечне исламского государства и подписал указ о введении шариатского правления. Вскоре после этого началась вторая чеченская война.

Аслан Масхадов был убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Центра специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт, где он скрывался в бункере.

Источник: Лента.Ру

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