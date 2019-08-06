Источник: Россия Сегодня
Взрывная волна от детонации снарядов на складе под Ачинском попала на видео
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