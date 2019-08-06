Взрывная волна от детонации снарядов на складе под Ачинском попала на видео

6 августа 2019     10
Взрывная волна от детонации снарядов на складе под Ачинском попала на видео ‘), link: “https://russian.rt.com/russia/video/656434-vzryvnaya-volna-detonaciya-achinsk” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = ‘js-mediaplayer-5d497fea370f2c113d8b45b3’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду } }, onPause: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } }, onComplete: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); } } } }); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); for (var i = 0, max = players.length; i

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Ребенок пострадал в ДТП в Севастополе
Ребенок пострадал в ДТП в Севастополе

Четырёхлетний мальчик пострадал при столкновении двух иномарок в Севастополе, сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Севастополю во вторник. Инцидент произошел …


"Комета" за 2 летних месяца перевезла 20 тысяч пассажиров
"Комета" за 2 летних месяца перевезла 20 тысяч пассажиров

С начала лета судно на подводных крылья “Комета” перевезло более 20 тысяч пассажиров, средняя загрузка – 81%. Об этом во …


Спасение белого медведя
Спасение белого медведя

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …


Отважный кот поймал королевского питона
Отважный кот поймал королевского питона

В  городе Базилдон (Великобритания) домашний кот поймал беглого королевского питона. Об этом сообщает английская газета Southend Standard. Питомец нашел заползшую …


В Севастополе участником ДТП стал четырехлетний пассажир
В Севастополе участником ДТП стал четырехлетний пассажир

Мальчик находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут, что помогло избежать ему тяжелых травм при столкновении двух транспортных средств. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты