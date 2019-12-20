Видеомост контактной группы по обмену пленными состоится 23 декабря

12:49

На Украине подтвердили проведение видеоконференции по вопросу обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашёнными республиками Донбасса в понедельник, 23 декабря.

РИА Новости

«В продолжение работы по освобождению лиц, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, видеоконференция контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года», — написала в Facebook пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ранее в МИД ДНР призвали Киев провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.

18 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу не смогла прийти к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Источник: Россия Сегодня