Визит Путина в затопленный Тулун скрыли от местных жителей

Пострадавшие от наводнения жители города Тулун Иркутской области не знали о визите президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местную жительницу Елену.

По ее словам, никого не оповестили заранее, иначе все пострадавшие отправились бы на прием к российскому лидеру. Она отметила, что в день прибытия главы государства в здании администрации города началось «странное движение». «Людей начали переселять из кабинета в кабинет, ограничили по времени прием населения. А после обеда всех сотрудников ведомства и вовсе отправили по домам. Объявили, что на сегодня рабочий день закончен», — рассказала Елена.