Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса

20 марта 2020     14
Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса

00:57

Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса

На своей странице в TikTok, Кличко опубликовал видео, на котором показал, как правильно мыть руки, при этом он начал это делать в боксёрских перчатках.

Свою запись он сопроводил хештегами на английском и украинском языках с призывом мыть руки.

Ранее сообщалось, что Месси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.

Источник: Россия Сегодня

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