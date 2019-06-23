ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил в эфире телеканала «Звезда», что два вертолёта Ми-28НМ уже передали ВКС России.
- РИА Новости
«Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны», — рассказал Богинский.
Он добавил, что эти вертолёты подключат к проведению государственных совместных испытаний.
Также он сообщил, что в 2020 году ещё шесть машин планируют передать Министерству обороны России.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Ми-28НМ прошёл успешные испытания в условиях горной местности в Сирии.
Источник: Россия Сегодня