ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил в эфире телеканала «Звезда», что два вертолёта Ми-28НМ уже передали ВКС России.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны», — рассказал Богинский.

Он добавил, что эти вертолёты подключат к проведению государственных совместных испытаний.

Также он сообщил, что в 2020 году ещё шесть машин планируют передать Министерству обороны России.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ми-28НМ прошёл успешные испытания в условиях горной местности в Сирии.