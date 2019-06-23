ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ

23 июня 2019     9
ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил в эфире телеканала «Звезда», что два вертолёта Ми-28НМ уже передали ВКС России.

  • РИА Новости

«Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны», — рассказал Богинский.

Он добавил, что эти вертолёты подключат к проведению государственных совместных испытаний.

Также он сообщил, что в 2020 году ещё шесть машин планируют передать Министерству обороны России. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ми-28НМ прошёл успешные испытания в условиях горной местности в Сирии.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Paris United. По …


Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ
Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

В Сети появилось видео первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ, которой в ближайшее время поступит на …


ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ
ВКС России получили два вертолёта Ми-28НМ

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил в эфире телеканала «Звезда», что два вертолёта Ми-28НМ уже передали ВКС России. РИА …


На форуме «Армия» будет представлен новейший патрульный корабль
На форуме «Армия» будет представлен новейший патрульный корабль

В Новороссийске с 28 по 30 июня на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Черноморский флот представит около 30 единиц вооружения и …


Трамп провел тайную кибератаку против Ирана
Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты