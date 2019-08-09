Власти Москвы рассказали о последствиях непогоды

18:37

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что около 40 деревьев повалены в Москве из-за сильного ветра за последние два дня, повреждены 23 автомобиля.

Пешеходы на Зубовском бульваре в Москве во время дождя © Максим Блинов РИА Новости

«Прогноз погоды немного не оправдался в лучшую сторону — мы ожидали большего количества осадков, более сильный ветер. Тем не менее, в городе 40 деревьев были повалены, и эти деревья упали на 23 автомобиля», — приводит РИА Новости слова Бирюкова.

Он отметил, что все городские службы были переведены в повышенную готовность.

Ранее в МЧС сообщили о сильном ветре, который ожидается в Москве с 18:00 9 августа. Предупреждение действует до 09:00 10 августа.

Источник: Россия Сегодня