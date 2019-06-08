Власти не увидели причин для прекращения производства SSJ-100

В прекращении производства самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, нет необходимости. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме, передает в субботу, 8 июня, ТАСС.

По его словам, проект должен продолжаться. «Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин», — отметил он, добавив, что рыночный спрос на SSJ-100 как на российском рынке, так и за рубежом сохраняется.

Борисов также подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что катастрофа в Шереметьево произошла в связи с неисправностью самолета.

Источник: Лента.Ру