Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле

24 августа 2019     12
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовит отчет об авиационном происшествии с самолетом Airbus A321, совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в организации.

По словам собеседника агентства, по итогам изучения инцидента будет собран ряд рекомендаций по безопасности полетов, а также по улучшению орнитологической ситуации в районе аэропорта Жуковский.

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16:50 — 15 августа

16 августа стало известно, что в России ежегодно случается около 1 тысячи столкновений самолетов с птицами. Большинство инцидентов фиксируется в летнее время, когда повышается количество популяций всех видов птиц. При этом треть столкновений приходится на чаек.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

Источник: Лента.Ру

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