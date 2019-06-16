Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке

16 июня 2019     20
Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке

Желание провокаторов посеять панику среди населения путем вброса недостоверных данных должно быть проверено соответствующими органами. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя сообщения о конфликте в селе Чемодановка, где ранее произошла массовая драка.

«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», — напомнил он. По словам Белозерцева, недопустимо использование трагедии «для разыгрывания национальной “карты”».

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