Власти Пермского края обсудили новый формат сотрудничества с Курентзисом

21 июня 2019     24
Власти Пермского края обсудили новый формат сотрудничества с Курентзисом

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с Теодором Курентзисом, покидающим пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает URA.RU.

  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Встреча состоялась сегодня. Стороны обсудили новый формат сотрудничества. Он был предложен Теодором Курентзисом. Максим Решетников его одобрил», — заявила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.

По её словам, Курентзис сохранит за собой руководство Дягилевским фестивалем и продолжит ставить на пермской сцене свои спектакли.

Ранее сообщалось, что Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета.

Источник: Россия Сегодня

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