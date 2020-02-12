Власти Подмосковья рассказали о содержании безнадзорных животных

12 февраля 2020     12
Власти Подмосковья рассказали о содержании безнадзорных животных

На организацию отлова безнадзорных животных в Подмосковье на первое полугодие из регионального бюджета выделено более 157 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 12 февраля.

Средства также пойдут на содержание животных, добавил министр. По его словам, в этом году сумма выше, чем в прошлом.

«Отловленных животных без владельцев доставляют в приют, где их осматривают ветеринарные специалисты, после чего животных помещают на десятидневный карантин», — рассказал Разин.

Он уточнил, что на волю животные выпускаются после чипирования, вакцинации и стерилизации.

На сайте правительства говорится, что мобильные группы ветеринаров регулярно объезжают территории в поисках брошенных собак и кошек. Также о них сообщают местные жители на портале «Добродел».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача
Нескорая помощь: родители больной девочки звонили 327 раз, чтобы вызвать врача

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз позвонили в поликлинику в попытке вызвать ребенку врача. Педиатр приехал спустя …


Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?
Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?

Севастопольские доктора рассказали, как работает акушерская служба города во время капитального ремонта родильного дома № 2. В роддоме на детском …


В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку
В Морской библиотеке Севастополя открыли новую выставку

Экспозиция, посвящённая Великой Победе и Ялтинской конференции, будет работать в Морской библиотеке в течение двух недель.  Среди экспонатов выставки – …


Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида
Сотрудница «Почты Крыма» присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида

Летом 2019 года начальник одного из отделений «Почты Крыма», используя должностное положение, присвоила пенсию 81-летней женщины-инвалида в сумме 60 тысяч …


Два человека погибли после стрельбы военных США по гражданским в Сирии
Два человека погибли после стрельбы военных США по гражданским в Сирии

Два человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли на северо-востоке Сирии в результате обстрела американскими военными местных жителей, сообщил в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты