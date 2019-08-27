Власти Татарстана заявили о готовности помочь Китаю в организации чемпионата WorldSkills

27 августа 2019     16
Власти Татарстана заявили о готовности помочь Китаю в организации чемпионата WorldSkills

20:58

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином рассказал о готовности помочь в организации чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills в 2021 году.

РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на официального представителя Казанского кремля Лилию Галимову.

Регион планирует направить специалистов в Шанхай. Со своей стороны, Юнцин оценил организацию WorldSkills в Казани как «блестящую».

На встрече стороны также обсудили деловые отношения между Татарстаном и КНР.

Ранее ФАН сообщало, что союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады
На Украине открыли уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады

В Государственном бюро расследований открыли три уголовных производства против экс-спикера Андрея Парубия по факту массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 …


Вести Севастополь 27.08.2019
Вести Севастополь 27.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Что же произошло с пожилой жительницей Севастополя? Почему женщина умерла на пороге больницы? – Как повысить …


Смерть женщины у больницы в Севастополе расследует Следственный комитет
Смерть женщины у больницы в Севастополе расследует Следственный комитет

В Севастополе факт смерти около больницы пожилой женщины расследует Следственный комитет. Пресс-служба ведомства сегодня сообщила о начале процессуальной проверки. Эта …


Готовность номер два: когда робот Федор приступит к работе на МКС
Готовность номер два: когда робот Федор приступит к работе на МКС

Робот Федор приступит к своим обязанностям не раньше 29 августа, рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли. Это также следует из …


В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы
В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы

Московский «Локомотив» на своем сайте объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Португалец проведет сезон-2019/2020 в составе железнодорожников на правах …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты