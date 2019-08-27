Власти Татарстана заявили о готовности помочь Китаю в организации чемпионата WorldSkills

20:58

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином рассказал о готовности помочь в организации чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills в 2021 году.

РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на официального представителя Казанского кремля Лилию Галимову.

Регион планирует направить специалистов в Шанхай. Со своей стороны, Юнцин оценил организацию WorldSkills в Казани как «блестящую».

На встрече стороны также обсудили деловые отношения между Татарстаном и КНР.

Ранее ФАН сообщало, что союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник: Россия Сегодня