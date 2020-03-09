Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

9 марта 2020     22
Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что в общей сложности эвтаназии были подвергнуты 153 собаки и 48 кошек. Они могли заразиться от инфицированной особи, пояснили в департаменте.

Власти также объяснили наличие в пункте передержки двух контейнеров, в одном из которых зоозащитники обнаружили более 100 трупов убитых животных — у некоторых было перерезано горло. По данным пресс-службы, они погибли в результате наезда машин, скончались от болезней и были усыплены по согласию хозяев.

По факту обнаружения контейнера с трупами кошек и собак были начаты проверки по поручению главы Якутии Айсена Николаева и МВД республики. Мэр Якутска Сардана Авксентьева в свою очередь заявила, что не санкционировала массовое уничтожение животных.

Источник: Лента.Ру

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