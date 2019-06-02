Влетевший в витрину магазина внедорожник Suzuki попал на видео

Внедорожник Suzuki на большой скорости въехал в магазин. Инцидент произошел в Новой Москве утром 2 мая на 37-м километре Киевского шоссе. Телеканал «360» опубликовал видео с камеры наблюдения.

На записи видно, что автомобиль влетает в витрину, расшвыривая полки в магазине и посетителей.

Девятилетний ребенок попал под автомобиль, скорая помощь увезла его в больницу.

Женщина, находившаяся за рулем Suzuki, перепутала педали газа и тормоза, из-за чего автомобиль въехал в магазин, сообщает Telegram-канал Hue.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру