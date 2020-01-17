Внештатный режим: почему канцлер ФРГ Меркель выступает за большую самостоятельность Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа перестаёт быть приоритетом американской внешней политики. В этих условиях, считает она, ЕС стоит задуматься о проведении более самостоятельного курса на международной арене, а также развивать собственные оборонные возможности. По мнению экспертов, заявление Меркель отражает обеспокоенность стран Евросоюза действиями президента Дональда Трампа: решения администрации США непонятны европейцам и зачастую противоречат их интересам.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европа перестаёт быть приоритетным направлением во внешней политике США. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

«Внимание к ЕС со стороны США слабеет, кто бы ни занимал пост президента, — отметила Меркель. — Экс-президент Барак Обама уже говорил об «азиатском веке», если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий».

В этих условиях она призвала ЕС проводить более самостоятельную политику, хотя и отметила, что трансатлантическое партнёрство по-прежнему остаётся крайне важным с точки зрения «ценностей и интересов».

«Нам в Европе и особенно в Германии следует взять на себя больше ответственности», — сказала Меркель.

Ещё один вызов для Евросоюза — брексит. По её словам, выход Великобритании из ЕС является сигналом, после которого Европе следует начать действовать решительнее. При этом она вновь подтвердила свою репутацию сторонницы европейского единства.

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«Европейский союз я считаю гарантией нашего дальнейшего существования, — отметила канцлер. — Германия слишком мала, чтобы самостоятельно оказывать геополитическое влияние, и поэтому нам нужно использовать все преимущества единого рынка».

Говоря о разногласиях с США, Меркель отметила, что их причины носят «структурный» характер. Одним из пунктов, по которым мнения двух стран отличаются, является торговая война США и Китая. Канцлер не разделяет позицию Вашингтона, развязавшего этот экономический конфликт. По её словам, она не намерена воспринимать КНР как угрозу только из-за того, что китайская экономика успешно развивается. При этом она не исключила, что в американо-китайское противоборство будет втянут и ЕС.

«Может ли Евросоюз оказаться под давлением в свете противостояния Америки и Китая? Это не исключено, но мы также можем попытаться это предотвратить», — сказала она.

Политик также считает, что не следует полагаться исключительно на США в вопросе безопасности и защиты интересов стран ЕС: европейцам следует развивать собственные военные возможности и быть готовыми к тому, что их придётся задействовать в тех регионах, которые находятся за пределами внимания НАТО. В качестве примера она привела Африку.

Следует отметить, что в прошлом году министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказывалась за расширение присутствия бундесвера за рубежом. При этом она упоминала Мали, где в рамках многопрофильной комплексной миссии Организации Объединённых Наций по стабилизации (МИНУСМА) действует и небольшой германский контингент, а основную роль в борьбе с местными исламистами взяли на себя французские военные.

Американский фактор

Военные НАТО © Ints Kalnins/Reuters

Идеи, высказанные Меркель в интервью, во многом соответствуют договору о расширении сотрудничества в сфере безопасности, подписанному в городе Ахен между Германией и Францией в январе прошлого года. Он предусматривает тесную кооперацию двух стран в 15 сферах. В их числе — европейская политика, антитеррористическая безопасность и оборона.

По мнению доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрия Леви, переосмыслить свою роль на международной арене Германию и в целом Европу подталкивает неоднозначная политика нынешнего руководства США.

«Решения президента США Дональда Трампа в последнее время становятся всё более странными, всё менее понятными и выгодными Европе. Поэтому желание Германии действовать исходя из собственных интересов и более сложной, чем у Трампа, картины мира, вполне объяснимо», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт отметил, что администрация Трампа ставит перед Брюсселем сложные вопросы, к решению которых европейцы ещё не готовы.

«Что делать, когда США ведут торговую войну с Китаем или рассматривают страны Евросоюза как конкурентов? Из-за этого политика Брюсселя становится всё более осторожной, особенно в отношении Вашингтона», — полагает Леви.

В этих условиях, считает аналитик, «Германия стремится к тому, чтобы у неё были развязаны руки при принятии внешнеполитических решений».

Проблема армии

© Virginia Mayo / POOL / AFP

Как полагают эксперты, реальным свидетельством того, что Евросоюз действительно решил вести более самостоятельную политику, дистанцировавшись от Вашингтона, станет создание армии ЕС.

Одним из главных сторонников идеи появления европейских вооружённых сил считается президент Франции Эммануэль Макрон. В 2018 году он высказывался за формирование армии ЕС. В ноябре прошлого года Макрон даже констатировал у НАТО «смерть мозга».

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«С 2014 года Германия говорит о новой культуре ответственности во внешней политике, при которой ФРГ должна активнее участвовать в международных конфликтах, не перекладывать всё на старшего партнёра — США. Однако одно дело — разговоры, другое — создание европейской армии. Теоретически её появление вполне возможно. Ведь речь не идёт о гигантской структуре, которая объединяла бы все войска стран ЕС. Это может быть компактное образование в пару тысяч солдат и офицеров», — сказал RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.

Однако аналитики не уверены, что подобные планы удастся реализовать. Этому может помешать позиция ряда стран Евросоюза, в частности Польши, которая критически относится к данной идее.

«Германия и Франция обладают большой политической независимостью от США. Но есть, например, Польша, которая традиционно больше идёт в русле американской политики, чем европейской. Можно допустить, что отдельные государства Евросоюза будут теснее взаимодействовать по конкретным вопросам, но о единой армии говорить пока рано», — считает Леви.

По мнению экспертов, куда более вероятно углубление сотрудничества стран ЕС в области экономики, однако оно не приведёт к тому, что Европа возьмёт на себя больше ответственности во внешнеполитической сфере.

«ФРГ и Франция в ближайшее время и в долгосрочной перспективе дистанцироваться от США не будут, несмотря на все заявления их официальных лиц о необходимости усиления «европейского вектора». А это означает, что и ЕС, политику которого во многом определяют эти две страны, не дистанцируется от заокеанского союзника», — заключает Белов.

Источник: Россия Сегодня