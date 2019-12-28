Водитель BMW протаранил остановку с людьми в российском городе и попал на видео

28 декабря 2019     16
Водитель BMW протаранил остановку с людьми в российском городе и попал на видео

В городе Волжский Волгоградской области водитель BMW протаранил остановку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщило издание V1.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла на улице Карбышева утром 28 декабря, она попала на видео. На записи видно, что автомобиль едет по крайнему левому ряду и внезапно резко поворачивает направо, после чего врезается в остановку с людьми. Никто из них не пострадал.

Скрывшегося водителя разыскивает полиция. Как пишет издание, он получил травму лица. Пассажир остался на месте происшествия, его госпитализировали «с различными травмами».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде одиннадцать подростков и двое взрослых пострадали в результате аварии на регулируемом перекрестке. 7 декабря на перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из них врезался в людей, находившихся на тротуаре. Оказалось, что это была организованная группа, шедшая в театр.

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Источник: Лента.Ру

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