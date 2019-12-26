Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

26 декабря 2019     20
Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

05:07

Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.

globallookpress.com

Опорный пункт находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Во опорном пункте поднят российский флаг.

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — приводят РИА Новости слова офицера военной полиции Армана Мамбетова.

Ранее сообщалось, что российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии.

Источник: Россия Сегодня

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