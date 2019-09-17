Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП под Смоленском

13:21

Военная прокуратура смоленского гарнизона организовала проверку по факту инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

© Алексей Сухоруков РИА Новости

«В настоящее время проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как передаёт ТАСС, бронетранспортёр сбил двух сотрудников Росгвардии в ходе учений. Соответствующую информацию агентству подтвердили в следственном отделе СК по смоленскому гарнизону.

Ранее в Центральном округе Войск национальной гвардии заявили, что на занятиях под Смоленском произошёл инцидент, в результате которого один военный погиб и один пострадал.

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Источник: Россия Сегодня