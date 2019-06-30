Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео

30 июня 2019     20
Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором заместитель командира Приволжского округа Росгвардии Евгений Березин едет пьяный за рулем.

На кадрах видно, как автомобиль Березина едет по встречной полосе и едва успевает разъехаться с автобусом, который двигался в противоположном направлении.

Евгения Березина поймали пьяным за рулем 29 июня. Mitsubishi был остановлен сотрудниками ГИБДД в Собинском районе Владимирской области. Генерал-майор отказался пройти медосвидетельствование на месте, его доставили в отдел полиции.

Источник: Лента.Ру

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