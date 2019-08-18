Источник: Россия Сегодня
Возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи в Ульяновской области
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи в Ульяновской области
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