Возбуждено уголовное дело против оставившего двух детей в Шереметьево россиянина

27 января 2020     16
Возбуждено уголовное дело против оставившего двух детей в Шереметьево россиянина

В отношении жителя Хабаровского края, оставившего двух сыновей в московском аэропорту Шереметьево, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина умышленно оставил детей в аэропорту. Выясняются личности отца и матери оставленных детей, а также условия проживания семьи и социальное положение родителей.

Дело возбуждено по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Расследование продолжается.

Накануне, 26 января стало известно, что житель Хабаровска оставил в Шереметьево двух сыновей пяти и семи лет. При них нашли записку, в которой говорилось, что у мужчины нет денег на содержание детей. У мальчиков были при себе все документы, в том числе школьные дневники.

Бросившим своих детей мужчиной оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, родственники не захотели брать братьев под опеку. По ее словам, их определят в детский дом или интернат.

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Источник: Лента.Ру

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