Возраст — не помеха: 12 самых юных дебютантов чемпионатов России и СССР по футболу

В пятницу, 2 августа, под эгидой РФС стартует первый турнир Юношеской футбольной лиги, в котором примут участие команды 12 сильнейших академий России. RT вспоминает самых известных футболистов сборных России и СССР, которые дебютировали в высшем дивизионе чемпионата страны до наступления 18 лет.

Алан Дзагоев

Дебют в Премьер-лиге: 17 лет 10 месяцев (26.04.2008, «Луч-Энергия» — ЦСКА, 1:3, вышел на замену на 90-й минуте).

Матчей за сборную: 59

Дзагоев перешёл в ЦСКА из «Крыльев Советов-СОК» в 2008-м и с ходу попал под опеку Валерия Газзаева. Именитый тренер постепенно подпускал талантливого воспитанника знаменитой академии Коноплёва к основе. Дебют же Алана в Премьер-лиге состоялся в апреле 2008-го. Полузащитник вышел на замену в концовке выездной встречи с командой «Луч-Энергия». А уже в следующей игре — с «Химками» — футболист получил место в стартовом составе и набрал первые баллы за результативность: сперва ассистировал Сергею Игнашевичу, а затем отличился самостоятельно.

Цитата: «Когда первый раз выходил на поле в Премьер-лиге, очень старался не волноваться. Меня все подбадривали, особенно Вагнер Лав, и после стартового свистка действительно получилось войти в игру. Это был матч с «Химками» — дебют в игре во Владивостоке, где я вышел на замену на 90-й минуте, не в счёт. Но потом забил мяч, и это, как ни странно, выбило меня из колеи. Казалось, должен был совсем успокоиться, почувствовать уверенность в своих силах, а я, наоборот, разволновался. И потом, до замены, играл уже явно хуже. Изменился ли я с момента дебюта во взрослом футболе? Наверное. Тогда я, с одной стороны, был легче и быстрее, но с другой — торопливее и прямолинейнее. С годами стал мощнее, опытнее, лучше понимаю игру, могу разнообразнее её варьировать».

Игорь Акинфеев

Игрок ЦСКА Алан Дзагоев РИА Новости © Владимир Федоренко

Дебют в Премьер-лиге: 17 лет 1 месяц (31.05.2003, «Крылья Советов» — ЦСКА, 0:2, провёл полный матч, отразил пенальти).

Матчей за сборную: 111

Ещё более стремительным получился старт карьеры Акинфеева. Юного талантливого воспитанника ЦСКА также привлёк к основе Газзаев. Уже зимой 2003-го он поехал на сборы с первой командой ЦСКА и произвёл хорошее впечатление как на партнёров, так и на тренерский штаб.

В результате в марте Игорь дебютировал за армейцев в ныне не существующем Кубке Премьер-лиги, а в мае впервые сыграл и в чемпионате России. Первый блин в случае Акинфеева комом не вышел. В матче с «Крыльями Советов» он не только отыграл на ноль, но и отразил пенальти от Андрея Каряки.

Цитата: «Когда я пришёл, мне было всего 16 лет. У Вениамина Мандрыкина была травма, и меня взяли. Я очень переживал, как меня примут, боялся. Помню, закрылся в комнате на базе и сидел в одиночестве. Никуда не ходил, ни с кем не разговаривал. Но вечером тренировка, поэтому выйти всё равно пришлось. С опаской появился на поле. Но ребята меня очень хорошо встретили, подбадривали. Да и Валерий Георгиевич такой человек, который не допустит, чтобы молодого заклевали. Когда сыграл с «Крыльями Советов» первую игру — проставлялся. Принёс в баню ящик пива».

Ильзат Ахметов

Дебют в Премьер-лиге: 16 лет 9 месяцев (20.10.2014, «Рубин» — «Мордовия», 5:0, вышел на замену на 86-й минуте).

Матчей за сборную: 3

При Ринате Билялетдинове в «Рубине» получили шанс многие молодые футболисты, среди которых оказался и Ахметов. Талантливого полузащитника казанцы забрали из всё той же академии Коноплёва, в которой воспитывался и Дзагоев. А уже в октябре 2014-го он дебютировал в основном составе команды в матче с «Мордовией». В том сезоне Ахметов принял участие ещё в восьми матчах РПЛ, но результативными действиями не отметился, а в 2018-м перешёл в ЦСКА.

Цитата: «На первенстве России в Сочи меня заметил селекционер и тренер казанского футбольного клуба и предложил играть за «Рубин». Мы с папой согласились. Когда Ринат Билялетдинов выпустил меня на поле, я долго не понимал, что происходит. Он дал мне почувствовать пороху, попробовать свои силы».

Фёдор Смолов

Игрок ЦСКА Ильзат Ахметов © Владимир Астапкович

Дебют в Премьер-лиге: 17 лет 2 месяца (28.04.2007, «Луч-Энергия» — «Динамо», 0:1, вышел на замену на 90-й минуте).

Матчи за сборную: 39 (14 голов)

В совсем юном возрасте дебютировал в Премьер-лиге и Смолов. Будущий нападающий сборной России, как и Дзагоев, начал свой путь в элите во Владивостоке. У «Динамо» на тот момент возникла проблема с нападающими, и Андрей Кобелев решил довериться молодому форварду. В основном Фёдор довольствовался выходами на замену в концовках матчей, а первый мяч забил в Самаре уже в следующем сезоне.

Цитата: «Среди ребят 1990 года мне раньше всех удалось сыграть в Премьер-лиге. Помню, очень гордился собой. Тогда основные нападающие «Динамо» получили травмы, и Андрей Николаевич Кобелев пригласил меня в основу из дубля. Было немного неожиданно: в декабре только подписал контракт, а уже в апреле дебютировал. Помню, тренер в «Мастер-Сатурне» говорил: «Какой тебе дубль?! Надо ещё года два на КФК поиграть, ты посмотри на себя! Как справился с эйфорией и не опустил планку? Да, тогда мне дебют вскружил голову. Но я собрался и просто продолжал работать».

Владимир Габулов

Дебют в Премьер-лиге: 17 лет 4 месяца (11.03.2001, «Динамо» — «Крылья Советов», 0:1, сыграл полный матч).

Матчей за сборную: 10

В 17 лет начал свой путь в Премьер-лиге и Габулов. Как и для Смолова, стартовой точкой в футбольной карьере вратаря стало «Динамо». Тренерский штаб не побоялся довериться совсем юному на тот момент вратарю — и он не подвёл. В марте Габулов сыграл первый матч в элите и пропустил один мяч от «Крыльев Советов», а всего в том сезоне провёл 11 встреч за бело-голубых, три из которых — на ноль. А уже летом Владимир неожиданно ушёл в «Аланию», где также был основным вратарём.

Цитата: «Становление вратарской техники, понимание игры было заложено Вячеславом Викторовичем Чановым. Я дебютировал, когда мне было 17, и ещё не был полностью готов к уровню Премьер-лиги и сборной России. Многие качества я приобретал в работе с Чановым в ЦСКА. Он всегда старался меня немного успокоить, потому что у меня такой драйвовый характер, который требует выплеска эмоций. Пытался направить их в правильное русло».

Алексей Ребко

Вратарь «Амкара» Владимир Габулов РИА Новости © Антон Денисов

Дебют в Премьер-лиге: 16 лет 2 месяца (10.07.2002, «Спартак» Москва — «Зенит», 4:3, вышел на замену на 86-й минуте).

Матчей за сборную: 3

А самым юным футболистом в истории чемпионатов России до сих пор остаётся Ребко. В 2002-м Олег Романцев выпустил молодого опорника на замену в важнейшем матче с «Зенитом», и красно-белые одержали победу — 4:3. При этом решающий мяч в той встрече забил 18-летний Дмитрий Сычёв.

Карьеру Алексея некоторые эксперты называют не совсем удачной. С одной стороны, он поиграл в российских топ-клубах и даже сыграл три матча за сборную, с другой — достаточно рано закончил карьеру из-за травмы.

Цитата: «Дебют в 16 лет — это шок, шок! Подробности первого матча помню очень смутно, но сердце как билось! Олег Иванович что-то говорит мне перед выходом. Я подхожу к кромке поля и встречаюсь взглядом с парнями из школы, все они на год старше. Их глаза были полны ужаса, не сказал бы, что зависти. В тот день они подавали мячи…»

Владислав Радимов

Дебют в Премьер-лиге: 16 лет 8 месяцев (30.07.1992, «Океан» — ЦСКА, 5:2, вышел на замену на 74-й минуте).

Матчей за сборную: 33

Легенда «Зенита» и уроженец Санкт-Петербурга Владислав Радимов начинал свой путь в большом футболе с ЦСКА. В Москву он отправился после того, как не сумел закрепиться в воспитавшей его команде «Смена-Сатурн». Будущий обладатель Кубка УЕФА в основном играл за вторую команду армейцев в ПФЛ, но уже в 16 лет дождался вызова в основу.

Также по теме

Чемпион мира и одноклубник Месси: «Спартак» и «Зенит» готовят два главных трансфера лета в РПЛ

В последний день июля российские клубы пополнят свои составы сразу двумя звёздными игроками. Как сообщают СМИ, в «Спартак» перейдёт…

Дебют 16-летнего Радимова в первом в истории чемпионате России по футболу был отчасти вынужденным. ЦСКА взял всего лишь 13 полевых игроков на выездной матч с «Океаном» из Находки и потерпел в нём разгромное поражение. Полузащитник отыграл всего 26 минут, за которые были забиты два последних мяча. Постоянным игроком армейцев Радимов стал только два года спустя.

«Мне было 16 лет, когда Степан Крысевич привёз меня в Москву в ЦСКА. Вместе с другими иногородними игроками дубля — Хохловым, Шуковым, Демченко, Агеевым, Цаплиным, Мельниковым — мы жили в скромном пансионате при стадионе на Песчаной улице. Платили так мало, что иногда не хватало денег даже на еду. Выручали посылки из дома от родителей. Гостинцы делили на всех поровну. Помню, с каким удовольствием поглощали демченковское запорожское сало, фрукты и рыбу Хохлова, нашу питерскую сырокопчёную колбасу! На витрины магазинов модной одежды не заглядывались. Тренировочные костюмы с буквами «ЦСКА» на спине нас вполне устраивали, и мы разгуливали в них по городу. Мимо к памятнику Пушкину на свидание или дискотеку в «Олимпийский» спешили казавшиеся нам сытыми и нарядными ровесники-москвичи. Я, вынужденный жить по распорядку, в душе завидовал их раскованности и свободе. Но сейчас, вспоминая те непростые дни в чужом городе, всё чаще и чаще ловлю себя на мысли, что это было замечательное время. Быть может, лучшее в моей жизни. Время товарищества, надежд и мечтаний», — вспоминал Радимов.

Дмитрий Харин

Игрок команды «Зенит» полузащитник Владислав Радимов РИА Новости © Владимир Федоренко

Дебют в Высшей лиге: 16 лет и 3 месяца (21.11.1984, СКА — «Торпедо», 2:4, сыграл весь матч).

Матчей за сборную: 38

Дмитрий Харин дебютировал за московское «Торпедо» в последнем туре чемпионата СССР 1984 года в выездном матче с ростовским СКА. Автозаводцы провалили концовку сезона, в котором претендовали на победу, и их главный тренер Валентин Иванов решил напоследок проверить в деле юного вратаря, которому едва исполнилось 16 лет.

Будущий игрок ЦСКА и «Челси» пропустил два мяча, но впечатление об игре ему спасли партнёры, ответившие четырьмя голами. По сей день Харин является самым юным вратарём-дебютантом в истории отечественного футбола.

«Сразу окунуться в мужицкий футбол в принципе было даже где-то немножечко и легче. Да, ты тяжелее переносишь физические нагрузки, поскольку мышцы ещё не полностью сформировались. Но в 16—18 лет ты ещё не ощущаешь давления от футбола и легче переносишь груз ответственности. Когда вырастаешь и начинаешь играть в профессиональном футболе, особенно в нынешнем, в котором на кону стоят огромные деньги, а поражение в одном матче Лиги чемпионов может подчас обойтись клубу потерей 15—20 млн, психика игроков, технически и физически сильных, не выдерживает напряжения. Вот в этом плане, наверное, было легче», — рассказывал Харин еженедельнику «Футбол».

Владимир Бесчастных

Дебют в Высшей лиге: 17 лет 11 месяцев (29.03.1992, «Спартак» Москва — «Крылья Советов», 5:0, сыграл 65 минут, забил 2 мяча).

Матчей за сборную: 71

В 1991 году Владимир Бесчастных попал в дубль московского «Спартака», а в следующем году уже стал привлекаться к играм за основу. Дебют нападающего состоялся в манеже ЦСКА, куда приехали самарские «Крылья Советов». Бесчастных вышел на искусственное поле с первых минут и сразу же отметился двумя голами. Ему тогда оставалось всего три дня до совершеннолетия.

«В основной состав «Спартака» я попал за два дня до того, как мне исполнилось 17. Но произошло это только потому, что тренеры не успели вовремя заявить двух ведущих игроков. В самом начале дебютной игры я наступил на мяч, упал, и в голове у меня пронеслось: «Это моё последнее выступление за «Спартак». И вдруг наши разыгрывают комбинацию, Витя Онопко подаёт, я прыгаю и головой забиваю мяч», — говорил Бесчастных.

Игорь Шалимов

Нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных РИА Новости © Владимир Родионов

Дебют в Высшей лиге: 17 лет 2 месяца (27.04.1986, «Динамо» Киев — «Спартак», 2:1, вышел на замену на 86-й минуте).

Матчей за сборную: 47

С самого начала чемпионата СССР 1986 года Игорь Шалимов стал ярко выступать за дубль «Спартака». Рано или поздно его ждал дебют в основной команде, и он состоялся уже в седьмом туре, причём в самом главном дерби тех времён — выездном матче с киевским «Динамо». Константин Бесков выпустил 17-летнего полузащитника в концовке встречи, когда москвичи уже проигрывали со счётом 1:2. С тех четырёх минут, проведённых на поле, началась карьера Шалимова в «Спартаке», которая продлилась пять лет.

«Мне очень повезло, потому что первым тренером у меня был Игорь Нетто, который очень много времени уделял технике, и, что важно для детского тренера, он сам был техничным игроком и на своём примере нам всё показывал. Все упражнения были как в первой команде, так что, когда я попал в дубль, с адаптацией проблем не было, потому что был один и тот же футбол, те же требования. Запомнился Бесков, потому что при нём я попал в «Спартак», в основную команду. Именно он начал меня ставить в основной состав, то есть он первый раз выпустил меня в 17 лет. В 17 лет я сыграл восемь матчей, забил один мяч за основной состав. А в 88-м я уже плотно играл в основе», — вспоминал Шалимов в интервью «Кубани 24».

Олег Саленко

Дебют в Высшей лиге: 16 лет 4 месяца (1.03 1986, «Динамо» Москва — «Зенит», 3:4, вышел на замену на 70-й минуте, забил победный гол).

Матчей за сборную: 8

Воспитанник ленинградской «Смены» 16-летний Олег Саленко недолго ждал своего звёздного часа в «Зените». Он принял участие в первом же туре чемпионата СССР 1986 года, в котором подопечные Павла Садырина играли в Москве с «Динамо». Выйдя на поле на 70-й минуте, будущий автор пента-трика в ворота сборной Камеруна побил рекорд Эдуарда Стрельцова по самому раннему дебюту в первенствах страны. Этим достижением Саленко в тот мартовский день не ограничился. Он забил мяч спустя пять минут после выхода на поле, который принёс победу «Зениту».

«Выхожу на замену в матче с московским «Динамо» и уже через пять минут забиваю свой первый мяч в Высшей лиге чемпионата СССР. Причём попадаю Прудникову между ног. Надо мной в Питере до сих пор ребята смеются: все ворота были пустые, а ты вон куда угодил. Особенно не волновался. Я ведь должен был ещё раньше за «Зенит» выйти, но проблемы с законом помешали. Подрался в Питере на школьной дискотеке. Против меня было заведено уголовное дело (парень, с которым я дрался, сотрясение мозга заработал), в газетах появились разгромные статьи, мол, Саленко на дискотеке кричал: «Я звезда! А вы кто?» — и лез в драку. Меня тогда хотели дисквалифицировать, уже и команда наверх пошла, но как я гол «Динамо» забил, всё утихло», — рассказывал Саленко в интервью изданию «Футбол. Хоккей».

Андрей Кобелев

Нападающий «Динамо» Олег Саленко РИА Новости © Дмитрий Донской

Дебют в Высшей лиге: 16 лет 7 месяцев (16.06.1985, «Динамо» Москва — «Зенит», 0:2, вышел на замену на 75-й минуте).

Матчей за сборную: 1

В мае 1985 года воспитанник московского «Динамо» Андрей Кобелев вместе с юношеской сборной СССР принял участие в чемпионате Европы и одержал первую в истории команды победу. Юный полузащитник даже отметился голом в финале. Меньше месяца спустя его уже ждал дебют в основной команде. Кобелев отыграл 15 минут в матче с «Зенитом» и стал самым юным игроком своего клуба, впервые вышедшим на поле. С тех пор он не только отыграл несколько сезонов с бело-голубыми, но и работал их тренером.

«Вы знаете, я не ощущаю никакой ностальгии по тем временам. Да, нам тогда было весело, здорово — как на поле, так и за его пределами, но мы ведь по большому счёту этой компанией ничего не выиграли! Может быть, поэтому я не ощущаю ностальгии. Кстати, недавно по какому-то случаю решил посмотреть кассету с записями игр 1985 или 1986 года. И знаете, не смог досмотреть кассету до конца. Мне стало скучно! Мне скучно смотреть даже футбол десятилетней давности. Вроде бы всё было не так давно, но футбол с тех пор шагнул далеко вперёд. Сейчас совсем другие скорости, другая по напряжению борьба», — говорил Кобелев.

Источник: Россия Сегодня