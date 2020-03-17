Войнаровски: если НБА возобновит сезон, матчи, скорее всего, будут проходить без зрителей

17 марта 2020     9
Войнаровски: если НБА возобновит сезон, матчи, скорее всего, будут проходить без зрителей

08:47

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказал мнение о возможном возобновлении чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приостановленного из-за коронавируса.

«Выручка лиги от телевизионных трансляций больше, чем от продажи билетов, будь то региональные сети или федеральные телеканалы, Turner, ESPN. Если матчи НБА возобновятся, то лига, скорее всего, сделает это без зрителей», — заявил Войнаровски в своём подкасте на ESPN.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках.

Источник: Россия Сегодня

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