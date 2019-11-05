Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве

5 ноября 2019     16
Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве

16:30

Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о своём сопернике по турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американце Грегом Харди, который ранее обвинялся в домашнем насилии.

@volkov_alex Instagram

«Если он поднимал руку на женщину, это недостойный для мужчины поступок. Ничего мужского в этом нет. Думаю, он сполна получит (или уже получил) за эту ситуацию и без меня. Я на него смотрю только со спортивной точки зрения», — цитирует Волкова Sport24.

Он также заявил, что не видит смысла высказываться по данной теме для привлечения внимания, так как он зациклен именно на своём выступлении.

«И так чувствую, что американская аудитория стала за мной следить. Много приходит пожеланий от американцев, чтобы я побил его. Такого не было ни перед одним из моих боёв. Чувствуется, что там его не очень любят», — сказал Волков.

Харди является бывшим игроком в американский футбол и выступал в Национальной футбольной лиге (NFL).Он дебютировал в смешанных единоборствах в прошлом году. На данный момент на его счету пять побед, одно поражение и одна ничья.

Изначально Волков должен был сразиться в главном событии турнира с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с турнира. У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC в Москве ответит на вопросы болельщиков.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Как изменились цены на жилье в Севастополе
Как изменились цены на жилье в Севастополе

В третьем квартале текущего года цены на жильё в Севастополе почти не изменились. Колебания составили всего 0,1%. При этом в Республике …


В Крыму дали ответ на киевскую стратегию
В Крыму дали ответ на киевскую стратегию

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов дал совет властям Украины по поводу разрабатываемой …


Стивен Сигал будет представлять проект «Золотое кольцо Боспорского царства»
Стивен Сигал будет представлять проект «Золотое кольцо Боспорского царства»

Известному голливудскому актёру и мастеру единоборств Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщает РИА …


Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС
Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС

После матчей 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Евпатория» выбилась в лидеры и с 29 очками поднялась на верхнюю строчку …


Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве
Волков: многие американцы просят, чтобы я побил Харди на турнире UFC в Москве

16:30 Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о своём сопернике по турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве американце …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты