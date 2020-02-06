Володин поздравил композитора Матвиенко с юбилеем

14:29
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил композитора Игоря Матвиенко с 60-летием.РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
«Любители музыки в нашей стране высоко ценят ваш композиторский талант и профессиональное мастерство. Вы многое делаете для поддержки молодых музыкантов и исполнителей», — заявил Володин.
Он также отметил общественную работу и благотворительную деятельность Матвиенко.
Матвиенко — заслуженный артист России, композитор, продюсер таких групп, как «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика».
Ранее в беседе с ФАН он рассказал о планах, связанных с поддержкой музыкантов в России.
Источник: Россия Сегодня