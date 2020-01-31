Вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

31 января 2020     13
Вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

10:55

Вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

РИА Новости

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что молодёжное первенство 2023 года точно пройдёт в России, поскольку этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополя открываются новые направления
В аэропорту Симферополя открываются новые направления

Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на прямые рейсы из десяти городов в Крым.   Полеты в аэропорт Симферополь будут осуществляться …


Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться
Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться

Председателя Керченского горсовета Мая Хужина не собирается сдавать депутатский мандат.  «Отозвала (заявление об отставке), да. Меня народ выбирал, и я – слуга …


Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России
Севастопольский гастрономический фестиваль стал одним из пяти лучших в России

«Крым на тарелке» в Севастополе попал в топ-5 гастрономических фестивалей зимы. В пятёрку российских зимних фестивалей, популярных у туристов вошли: …


Второй чемпионат ЮВО по армейскому гиревому рывку стартовал в Севастополе
Второй чемпионат ЮВО по армейскому гиревому рывку стартовал в Севастополе

В соревнованиях участвуют более 200 военнослужащих из 20 команд Южного военного округа. Победители севастопольского этапа соревнований отправятся на Чемпионат вооруженных …


Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке
Чиновница из Керчи отозвала свое заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Мая Хужина отозвала свое заявление об отставке, которое подала после скандальной истории с поздравлением блокадников. «Вчера …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты