Вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

10:55

Вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

РИА Новости

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что молодёжное первенство 2023 года точно пройдёт в России, поскольку этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.

Источник: Россия Сегодня