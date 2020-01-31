Вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Санкт-Петербурге будет решаться в CAS

10:55
Вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).РИА Новости
Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что молодёжное первенство 2023 года точно пройдёт в России, поскольку этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее сообщалось, что ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS.
Источник: Россия Сегодня