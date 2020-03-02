Воробьев заявил о важности оснащения медучреждений современным оборудованием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности оснащения медучреждений современным оборудованием. Его цитирует РИАМО в понедельник, 2 март.

По словам главы региона, в этом направлении предстоит большая работа. Отдельно он выделил задачу оснащения онкологических центров.

Воробьев также отметил, что сегодня крайне важно работать с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Нам очень важно проактивно начать работу по проблемам сердца. С теми, кто нуждается в особом внимании и заботе, должна быть постоянная связь», — заключил он.

В декабре прошлого года в больницы и поликлиники области поступило 146 единиц медицинского оборудования, необходимого для восстановления пациентов после инфарктов и инсультов. На эти цели из казны было выделено 183 миллиона рублей.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение».

Источник: Лента.Ру