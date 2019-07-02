Воробьев оценил уровень водоснабжения в Подмосковье

Власти Подмосковья постоянно отслеживают ситуацию с водой в регионе, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 июля.

«Сегодня все централизованное снабжение водой у нас на должном уровне. По большому счету программа завершена, мы мониторим через ЦУР качество воды», — сказал Воробьев.

По его словам, если где-то и происходят сбои, они носят технический характер. Он напомнил, что за время действия региональной программы были сданы в эксплуатацию 320 водозаборных узлов.

В свою очередь, министр ЖКХ Евгений Хромушин сообщил о сокращении количества жалоб на проблемы с водой.

«Мы начинали в начале года с 200-300 жалоб в день. Сегодня мы в целом по всем проблемам с водой имеем порядка 50 жалоб в сутки», — отметил он.

Министр заключил, что на сегодняшний день практически все население региона обеспечено чистой питьевой водой.

Источник: Лента.Ру