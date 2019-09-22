Воробьев посадил кедр в честь Юрия Гагарина

22 сентября 2019     13
Воробьев посадил кедр в честь Юрия Гагарина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Звездном городке. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Воробьев совместно с ветеранами космической отрасли — летчиками-космонавтами Петром Климуком, Борисом Волыновым и Валентиной Терешковой возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину и высадил кедровую аллею.

«Сегодня мы посадили кедр, это был позывной Юрия Алексеевича Гагарина — “Кедр”. (…) 40 процентов территории Московской области — это леса. Жители наших городов от мала до велика выходят и сажают деревья. Очень приятно, что такая традиция приживается», — сказал губернатор.

По его словам, если раньше в ходе акции приходилось восстанавливать леса после эпидемии жука-короеда, то сегодня активисты сажают цветы и аллеи. Воробьев подчеркнул, что с каждым годом все больше подмосковных семей присоединяются к акции.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится на территории Московской области с 2013 года. За это время в ней приняли участие более 1,6 миллиона человек, было посажено 14 миллионов деревьев. В этом году центральной площадкой акции стала территория возле деревни Хлюпино Одинцовского городского округа. Здесь планируется высадить порядка 70 тысяч деревьев и кустарников.

Источник: Лента.Ру

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