Воспитательница российского детсада разбила губу 6-летнему ребенку

18 декабря 2019     19
Воспитательница российского детсада разбила губу 6-летнему ребенку

В одном из детских садов Новороссийска Краснодарского края воспитательница разбила губу 6-летней воспитаннице за отказ есть суп. Об этом пишет «Наша газета».

По словам Валерии Богоровской, матери девочки, у ребенка «заметно опухла нижняя губа, а внутри была как будто гематома и запеченная кровь». Девочка не хотела есть рыбный суп, и воспитательница попыталась силой засунуть ложку ей в рот. В детском саду мать заверили, что ребенок ударился во время игры.

«Насколько я знаю, медика не позвали. Даже нам ничего не сказали», — подчеркнула Богоровская. Она отметила, что с агрессией со стороны воспитательницы сталкиваются и другие дети, о чем говорят их родители. Воспитательница якобы «их [детей] обзывает и наказывает ни за что».

Городское управление МВД проводит проверку.

Ранее в Подмосковье воспитательница детского сада ударила пятилетнего ребенка книгой по голове за нежелание спать в тихий час. Два дня после происшествия мальчик боялся ходить в детский сад, где произошло минимум два подобных случая. Все жалобы детей родители воспринимали как «каприз». Женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Источник: Лента.Ру

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