Во Владивостоке оцепили аэропорт из-за звонка о минировании

Во Владивостоке после анонимного звонка о минировании частично оцепили территорию международного аэропорта. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
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«Международный аэропорт Владивосток сообщает о работе в режиме усиленных мер безопасности», — указано в сообщении.
Отмечается, что изменения в работе аэропорта связаны с поступлением звонка о минировании.
«В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена», — заявили в пресс-службе.
Движение автомобилей возле аэропорта временно ограничили. Доступ в здание ограничен для встречающих и провожающих, пассажиров пропускают по билетам.
Указывается, что пассажиров и обслуживающий персонал не эвакуировали из аэровокзального комплекса.
Ранее в Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания.
Также в апреле URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали после получения информации о минировании здания.
Источник: Россия Сегодня