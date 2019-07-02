Во Владикавказе отремонтируют дороги

2 июля 2019     6
Во Владикавказе отремонтируют дороги

На ремонт дорог во Владикавказе в этом году направят порядка 516 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил ТАСС глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов.

По его словам, на выделенные деньги в городе отремонтируют участки дорог на 30 улицах, а также светофоры. К настоящему времени выбранные подрядчики уже начали работы. «Мы намерены выполнить весь план работы в соответствующие сроки и освоить выделенные средства», — подчеркнул глава администрации.

Албегов отметил, что в 2020 году город получит по нацпроекту еще около 500 миллионов рублей. Всего же, по его словам, на ремонт дорог во Владикавказе необходимо порядка 5 миллиардов рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города в 83 субъектах России. В его рамках к 2024 году в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, а доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии — увеличиться до 85 процентов.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Во Владикавказе отремонтируют дороги
Во Владикавказе отремонтируют дороги

На ремонт дорог во Владикавказе в этом году направят порядка 516 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные …


Правительство Севастополя поддержит восстановление британского кладбища
Правительство Севастополя поддержит восстановление британского кладбища

Губернатор Дмитрий Овсянников выразил готовность поддержать восстановление английское кладбище 1854-1855 годов. Власти города готовят обращение по этому поводу в Великобританию. …


Клещи Крыма способны заразить человека опасными заболеваниями
Клещи Крыма способны заразить человека опасными заболеваниями

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об …


На Федюхиных высотах воссоздадут бои за Севастополь
На Федюхиных высотах воссоздадут бои за Севастополь

В сентябре Севастополь примет VI Крымский военно-исторический фестиваль. Событие анонсируют в пресс-службе фестиваля. Особое внимание в этом году реконструкторы хотят …


На лавандовом поле в Учкуевке загорелся сухостой
На лавандовом поле в Учкуевке загорелся сухостой

На место ЧП выдвинулись два подразделения 3-й пожарно-спасательной части. Они прибыли через минуту после вызова. Но огонь распространялся очень быстро: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты