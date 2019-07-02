Во Владикавказе отремонтируют дороги

На ремонт дорог во Владикавказе в этом году направят порядка 516 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил ТАСС глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов.

По его словам, на выделенные деньги в городе отремонтируют участки дорог на 30 улицах, а также светофоры. К настоящему времени выбранные подрядчики уже начали работы. «Мы намерены выполнить весь план работы в соответствующие сроки и освоить выделенные средства», — подчеркнул глава администрации.

Албегов отметил, что в 2020 году город получит по нацпроекту еще около 500 миллионов рублей. Всего же, по его словам, на ремонт дорог во Владикавказе необходимо порядка 5 миллиардов рублей.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города в 83 субъектах России. В его рамках к 2024 году в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, а доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии — увеличиться до 85 процентов.

Источник: Лента.Ру