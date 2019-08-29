Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили характеристику лиц, совершивших зарегистрированные преступления в России в 2018 году. Текст исследования есть в распоряжении RT.

Так, в большинстве случаев (84,4%) преступления совершали совершеннолетние мужчины. Доля преступников до 18 лет составила чуть более 4%.

Всего в 2018 году было выявлено 931,1 тыс. преступников. Почти в 65% случаев они не имели постоянного дохода, однако почти все имели работу (безработных преступников зафиксировано 0,5% от общего числа).

Более чем в 86% случаев преступник действовал один, а не в организованной группе.

Также отмечается, что большинство преступников были трезвы: в состоянии алкогольного опьянения были 35% из них, наркотического — 1,3%.

Более половины имели судимость, поскольку ранее уже совершали преступления.

Также абсолютное большинство преступников имели российское гражданство. Иностранцы и лица без гражданства составили 3,5% от общего числа преступников.

Наиболее криминально активны лица в возрасте 30—49 лет и 25—29 лет, говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что общероссийский уровень криминальной активности населения в прошлом году снизился на 3,6%.

Чаще стали совершать преступления безработные (+8,7%), недавно освобождённые из мест лишения свободы (+5,2%). При этом значительно снизилось (на 43,9%) число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения.

Ранее были названы регионы с наименьшим числом преступлений в 2018 году.

Меньше всего преступлений в прошлом году было зарегистрировано на Чукотке (всего 748 случаев). На втором месте — Ненецкий автономный округ (857 преступлений).

Источник: Россия Сегодня