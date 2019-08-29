Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

29 августа 2019     11
Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили характеристику лиц, совершивших зарегистрированные преступления в России в 2018 году. Текст исследования есть в распоряжении RT.

Так, в большинстве случаев (84,4%) преступления совершали совершеннолетние мужчины. Доля преступников до 18 лет составила чуть более 4%.

Всего в 2018 году было выявлено 931,1 тыс. преступников. Почти в 65% случаев они не имели постоянного дохода, однако почти все имели работу (безработных преступников зафиксировано 0,5% от общего числа).

Более чем в 86% случаев преступник действовал один, а не в организованной группе.

Также отмечается, что большинство преступников были трезвы: в состоянии алкогольного опьянения были 35% из них, наркотического — 1,3%.

Более половины имели судимость, поскольку ранее уже совершали преступления.

Также абсолютное большинство преступников имели российское гражданство. Иностранцы и лица без гражданства составили 3,5% от общего числа преступников.

Наиболее криминально активны лица в возрасте 30—49 лет и 25—29 лет, говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что общероссийский уровень криминальной активности населения в прошлом году снизился на 3,6%.

Чаще стали совершать преступления безработные (+8,7%), недавно освобождённые из мест лишения свободы (+5,2%). При этом значительно снизилось (на 43,9%) число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения.

Ранее были названы регионы с наименьшим числом преступлений в 2018 году.

Меньше всего преступлений в прошлом году было зарегистрировано на Чукотке (всего 748 случаев). На втором месте — Ненецкий автономный округ (857 преступлений).

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили характеристику лиц, совершивших зарегистрированные преступления в России в 2018 году. Текст исследования есть в распоряжении RT. …


Жених устроил свадьбу на похоронах невесты
Жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Во Вьетнаме жених превратил похороны погибшей невесты в подобие несостоявшейся свадьбы. Об этом пишет AsiaOne. Данг Тхиен Ан и его …


Долг россиян по налогам увеличился
Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает …


Один человек погиб в результате столкновения трех машин на МКАД
Один человек погиб в результате столкновения трех машин на МКАД

Три автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом в …


Мудрость Хабиба, поддержка Дастина и шутка Фергюсона: до боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней
Мудрость Хабиба, поддержка Дастина и шутка Фергюсона: до боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней

Хабиб Нурмагомедов поделился мудрым советом в преддверии боя с Дастином Порье на турнире UFC 242, который пройдёт 7 сентября в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты